IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ"

Депутатът е внесъл заявление в деловодството на НС

19.12.2025 | 11:44 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН). Заявлението му е внесено днес в деловодството на Народното събрание, съобщи БНР, като се позова на пресцентъра на парламента.

Чорбанов заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

До момента той е председател на Комисията по образованието и науката в парламента.

Съгласно правилника на Народното събрание при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на Народното събрание.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Андрей Чорбанов ИТН парламентарна група
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem