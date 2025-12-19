Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН). Заявлението му е внесено днес в деловодството на Народното събрание, съобщи БНР, като се позова на пресцентъра на парламента.

Чорбанов заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

До момента той е председател на Комисията по образованието и науката в парламента.

Съгласно правилника на Народното събрание при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на Народното събрание.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС.