Анализатори: Бюджетът е формален повод за протест

Бавно, но уверено вървим към поредните предсрочни парламентарни избори. В студиото на "България сутрин" политологът Яница Петкова и политическият анализатор и историк доц. Светослав Живков очертаха картина на дълбока криза на доверие, която далеч не е породена единствено от последните събития.

По думите на Петкова в обществото се усеща като вакуум - много от хората, които излязоха на протестите, казаха, че тези протести не касаят политическа или партийна принадлежност, а общо недоволство към политическата власт в страната и начина, по който тя се осъществяваше.

"А има и една опасност. Опозиционните партии, които организираха тези протести, успяха да мобилизират електората, който бяха позагубили, но рискуват да объркат ситуацията, като си помислят, че всички хора, излезли на протестите, ги подкрепят. Не, те искат политическа промяна", коментира Петкова политологът.

Бюджетът е формален повод за протест

Доц. Светослав Живков е на мнение, че бюджетът е по-скоро формален повод за протестите. “Хората не са експерти по публични финанси или по изборно законодателство, както често и част от организаторите не са. Това, което виждаме, е дълбока и отдавнашна криза на политическото доверие и силно усещане за непредставителност сред значителни групи от обществото", отбеляза доц. Живков пред Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че протестиращите имат различни и често противоречиви искания – от настояване за по-млади лица в политиката до разнопосочни визии за бъдещето на страната.

Това, по думите му, подчертава ключовата роля на политиците – да формулират и предложат разумни алтернативи, а не просто да следват уличния натиск.

Консултациите при Радев

По темата за президентските консултации Яница Петкова изрази скептицизъм, че третият мандат може да доведе до реален опит за съставяне на правителство.

"Президентът обикновено е предприемал два подхода. Или към третата по големина политическа сила, за да не бъде обвиняван в някакъв вид пристрастност. Или към политическа сила, която заявява в най-голяма степен готовност за компромис и диалог, с която да общува. Този, който успее да се заяви като медиатор. Аз, честно казано, не виждам медиатор в текущия парламент", каза политологът.

Доц. Живков подчерта, че макар изборното законодателство да има нужда от корекции, то не е най-големият проблем пред страната.

"Машините могат да редуцират отделни злоупотреби, но няма да решат проблема с корпоративния вот. Изборният кодекс има нужда от промени, но това не е най-големият проблем на България. По-важна е цялостната визия за управление и сериозните реформи в ключови сектори като МВР, правосъдието и здравеопазването", смята той.

Гледайте видеото с целия разговор.