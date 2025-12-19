МВнР следи случая с починалия българин в Мичиган, САЩ

56-годишен българин е починал в ареста на Службата за имиграция и митнически контрол в Северен Мичиган. Причините за смъртта, настъпила на 15 декември, все още се разследват, но от Службата за имиграция смятат, че става дума за смърт по естествени причини.

Министерството на външните работи (МВнР) изказва искрени съболезнования на семейството и близките на българския гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в град Болдуин, щата Мичиган. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Чрез Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи.

Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.

Членове на Камарата на представителите на САЩ поискаха незабавно и прозрачно разследване на смъртта на българин в център за задържане на мигранти в северната част на щата Мичиган. Според медията "Мичиган лайв", българинът е починал на 15 декември, а обстоятелствата около смъртта му са обект на разследване. Той е изпратен в центъра, след като е бил арестуван в Чикаго. Не ясно колко време Ганчев е прекарал в центъра, но съдебни документи показват, че към 22 октомври той е бил задържан.