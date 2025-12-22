КС образува дело по искане на депутати за референдума за еврото

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители „за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание за неприемане на Решение за отхвърляне на предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“, внесено от президента Румен Радев на 12 май тази година. Това съобщиха от пресслужбата на Конституционния съд.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

В искането на народните представители се посочва, че решението противоречи на разпоредби от Конституцията на Република България, както и на международните договори, по които Република България е страна. Сред вносителите на искането са народни представители от „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ.

В началото на декември парламентът отхвърли предложението на президента за провеждане на референдум за европейската валута. Преди дни лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи в кулоарите на парламента, че от партията ще внесат жалба в Конституционния съд за отхвърленото от парламента предложение на президента за референдум за еврото.

Парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“. След прегласуване председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението на парламента за отхвърляне на предложението за референдум ще бъде обнародвано в "Държавен вестник".

На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“. На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум. На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.