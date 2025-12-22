IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Знаков репортер напуска bTV след уволнението на Цънцарова

Той е с 18 години стаж в телевизията

22.12.2025 | 14:55 ч. 25
Знаков репортер напуска bTV след уволнението на Цънцарова

Един от дългогодишните репортери в bTV - Стоян Георгиев, е входирал молбата си за напускане днес. Той е в телевизията от 18 години, а причината за неговата молба е уволнението на Мария Цънцарова. 

Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на bTV, а преди малко я входирах. След 18 години в bTV и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. 

Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електотехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек.

