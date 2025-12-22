Чорбанов: Качеството ми на живот не зависи от парите, които получавам

Андрей Чорбанов обяви, че в петък, 19 декември, е напуснал парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) и самата партия.
В пост във Facebook Чорбанов заявява, че качеството му на живот "от десетилетия не зависи от парите, които получава, а от средата, в която живее и работи". По думите му именно това разбиране му е дало свободата да избира хората и каузите, с които да бъде свързан, а всяко изваждане от тази среда води до тежки размисли и трудни решения.
"Човек трябва да е готов да напусне работата си, средата си, приятелите си, роднините си и дори семейството си, ако не е щастлив, независимо от загубата", пише Чорбанов. Според него това не е проява на безотговорност, а начин да се съхрани личната цялост и автентичност, вместо да се играят роли, които се харесват на всяка общност.
Той подчертава, че работата и животът сред хора, които не харесваш, не могат да бъдат нито продуктивни, нито полезни - нито за самия човек, нито за околните. В същото време допълва, че е намерил своята среда в "малък брой приятели, любов в семейството и хубава работа", което го прави щастлив.
По отношение на политическото си решение Чорбанов уточнява, че още след сформирането на правителството е заявил пред близките си, колегите си от БАН и приятелите си, че последният ден на този парламент ще бъде и последният му ден в ИТН. Абсолютното му несъгласие с избора на ръководството, по думите му, е в противоречие с обещанията пред избирателите за по-добра образователна система, повишени стандарти и реформи.
Като председател на Комисията по образованието и науката Чорбанов отбелязва, че е наложен надпартиен стил на работа в полза на обществения интерес, защото "в образованието няма партии и пропаганда". В края на поста си той изразява благодарност към всички членове на комисията от различни политически сили за активната работа, запазването на добрия тон и липсата на агресия дори при несъгласие по политики.
"Сега е моментът да благодаря на всички членове на комисията за добрите думи, които ми казаха при напускането на този висок пост", завършва Андрей Чорбанов.