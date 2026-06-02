Мицкоски преди срещата с Коща: Няма да подкрепя авантюра без гаранции за резултат

Северна Македония остава ангажирана с позициите си. Това каза премиерът на РС Македония Христиан Мицкоски, преди днешната среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Мицкоски добави още, че позицията на страната е непроменима, пише "Курир".

"Нямам намерение като министър-председател да подкрепям авантюра, без да знам, че ще има определен край. Показваме, че сме конкурентоспособни, че имаме капацитета, знаем и искаме да завършим този процес бързо. Имаме знанията, без да имаме определен край, не можем да се впуснем в такава авантюра, защото в продължение на три десетилетия и половина гражданите на тази наша страна са били свидетели на подобен тип политически авантюри и гимнастика. Несправедливо и несериозно е да се очаква, че когато внезапно дойде високопоставен европейски политик, ще променим позицията си, това няма да се случи. Всички трябва да знаят, че без ВМРО-ДПМНЕ тази работа не може да се свърши. Може да имаме политически неграмотни, които поддържат темата ежедневно, защото им е казано така, но те само губят и разрушават опозицията на правителството. Ако бях на страната на българското правителство, когато видя, че имам човек вътре, който разрушава позициите на правителството, тогава щях да си седя тихо и да се радикализирам, защо щях да търся решение. Имаме такива национално измити хора, които искат само да направят нещо допълнително за няколко денара. Ние не водим подобна политика и не възнамеряваме да я водим", категоричен е Мицкоски в отговор на журналистически въпрос за очакванията от днешната среща с Коща.

Мицкоски посочи още, че това, „което ни предстои, е ясно,

приемането на конституционните изменения от предишното правителство, френското предложение, Протокол 1, Протокол 2, но нека видим, казва Мицковски, какво предстои на българското правителство”.

"Това са 14 решения от Съда по правата на човека в Страсбург. Тази работа изисква доверие, а то се създава, ако има двупосочна улица, ако е еднопосочна, тогава не може да се изгради доверие. За да изградим доверие, трябва да видим резултати и от тази страна. Ако всички европейски политици са единодушни, че няма да има повече условия, тогава най-малкото, което можем да получим като държава, са нови заключения, по този начин подкрепата и доверието ще бъдат потвърдени. Оценявам факта, че в едно демократично общество трябва да има дискусия. Оценявам факта, че трябва да се посветим на изпълнението на програмата за реформи, където ние сме истинските лидери, а не другите страни от Западните Балкани. Първо бих обсъдил тези теми, нещо, което би било бързо изпълнение. Едва тогава ще видим дали има място за изграждане на доверие, за да се премине към следващата фаза", подчерта Мицкоски.

Мицкоски ще проведе среща на четири очи с Коста този следобед, последвана от среща между правителствената делегация и делегацията, водена от председателя на Европейския съвет.