Свързаността между държавите ще доведе до ускорено енергийно развитие и сигурност в Европа

Свързаността и тясното сътрудничество между държавите е основополагащо за бързото изграждане на инфраструктура, което ще доведе до ускорено енергийно развитие и сигурност в Западна, Централна и Югоизточна Европа.

Темата бе във фокуса на специален панел, посветен на енергийното бъдеще на региона по време на форума Green Transition 6.0, който се провежда в София. Дискусията, организирана съвместно с Института за енергия на Югоизточна Европа, събра представители от енергийния сектор и бизнеса, а в нея участие взе и Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“.

Той акцентира, че при реализирането на проекти от национално стратегическо значение като Вертикален газов коридор е необходимо прилагането на общ регионален подход между държавите.

„В контекста на свързаността е важно страните да работят бързо и в синхрон, прилагайки улеснени процедури и конкретни срокове. Този подход ще доведе освен до бързо реализиране на ключови енергийни проекти и до дългосрочна яснота в осигуряването на достъпна енергия за домакинствата“, категоричен бе Ангелов.

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ (вторият отдясно наляво) участва в специален панел, посветен на енергийното бъдеще на региона по време на форума Green Transition 6.0

Според него общите политики на страните и координирани действия в енергийния сеоткр ще доведе до по-бързото интегриране на нови технологии в Югоизточна Европа, включително изграждане на малки модулни реактори (SMR).

Представителите на регулаторните органи приветстваха прилагане на ускорени процедури (fast track) за енергийни проекти от национално значение, подпомагащи регионалната свързаност и енергийна сигурност като Вертикален газов коридор и 7 и 8 блок на „АЕЦ Козлодуй“. По време на разговора бе подчертана и нуждата от дългосрочни инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия, както и в дългосрочни решения като ПАВЕЦ.