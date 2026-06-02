Свързаността между държавите ще доведе до ускорено енергийно развитие и сигурност в Европа

Главболгарстрой се включи в енергийна дискусия на форум в София като акцентира върху значението на координираните действия и общия подход между страните от региона за успешното реализиране на значими енергийни проекти

02.06.2026 | 16:34 ч. Обновена: 02.06.2026 | 16:37 ч.
Участниците обсъдиха възможностите за по-тясно сътрудничество в сферата на енергетиката между страните в Европа

Свързаността и тясното сътрудничество между държавите е основополагащо за бързото изграждане на инфраструктура, което ще доведе до ускорено енергийно развитие и сигурност в Западна, Централна и Югоизточна Европа.

Темата бе във фокуса на специален панел, посветен на енергийното бъдеще на региона по време на форума Green Transition 6.0, който се провежда в София. Дискусията, организирана съвместно с Института за енергия на Югоизточна Европа, събра представители от енергийния сектор и бизнеса, а в нея участие взе и Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“.

Той акцентира, че при реализирането на проекти от национално стратегическо значение като Вертикален газов коридор е необходимо прилагането на общ регионален подход между държавите.

„В контекста на свързаността е важно страните да работят бързо и в синхрон, прилагайки улеснени процедури и конкретни срокове. Този подход ще доведе освен до бързо реализиране на ключови енергийни проекти и до дългосрочна яснота в осигуряването на достъпна енергия за домакинствата“, категоричен бе Ангелов.

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ (вторият отдясно наляво) участва в специален панел, посветен на енергийното бъдеще на региона по време на форума Green Transition 6.0

Според него общите политики на страните и координирани действия в енергийния сеоткр ще доведе до по-бързото интегриране на нови технологии в Югоизточна Европа, включително изграждане на малки модулни реактори (SMR).

Представителите на регулаторните органи приветстваха прилагане на ускорени процедури (fast track) за енергийни проекти от национално значение, подпомагащи регионалната свързаност и енергийна сигурност като Вертикален газов коридор и 7 и 8 блок на „АЕЦ Козлодуй“. По време на разговора бе подчертана и нуждата от дългосрочни инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия, както и в дългосрочни решения като ПАВЕЦ.

