АПС поднесе венци на Тюркян чешма, изтъкнаха новата роля на Доган

С поднасянето на цветя и венци пред паметника на 17-месечната Тюркян в кирковското село Могиляне, от Алианс за права и свободи отдадоха почит на жертвите на т.нар. Възродителен процес и 41 години от декемврийските събития.

На паметника-чешма присъстваха съпредседателите на Алианс за права и свободи (АПС) Танер Али, Севим Али и Хайри Садъков, народни представители от Алианса, сред които бе и Джейхан Ибрямов, областният лидер на АПС Ресми Мурад, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, който произнесе слово на турски в памет на жертвите на Възродителния процес, както и съветникът на главния мюфтия Фикри Сали.

„Днес сме тук не само да почетем паметта на нашите жертви, но и да се обърнем към обществеността, както и към кметовете на тези общини и институции, да бъдат мили и добри с хората, а не на сила да ги карат да вършат неща“, каза Танер Али. Той подчерта, че именно заради демокрацията и заради отстояване на правата, отново се налага на Ахмед Доган да създаде партия, визирайки АПС.

„Тези, които бяха рамо до рамо с нас до онзи ден, в един момент се оказаха, че започнаха да всяват страх в своите работници, в своите гласоподаватели, в тези, които не искаха да има разделение между хората, а бяха автентични от сърце и душа“, каза Али. Той допълни, че когато дойде време, ще бъде показано, че автентичността, каузата и идеологията не са загубени.

Попитан за коментар с какво ще се запомни 2025 г., Хайри Садъков отговори - с бюджет, който не се е харесал дори и на управляващото мнозинство, както и с недоволството на хилядите български граждани, излезли на площадите на 1 декември и на 10 декември.

А на прага на нови парламентарни избори, Садъков изрази убеденост, че в следващото Народно събрание представителите на АПС ще бъдат повече, „защото сме идеологически и исторически приемник на автентичното ДПС, такова, каквото е създадено от нашия председател на 4 януари 1990 г.“, каза още той.

От АПС обясниха, че поклонението на Тюркян чешма ден по-рано от традиционното, както и на други места в региона, се прави, за да не бъдат противопоставяни хората.

„За да може всеки свободно да отдаде почит на хората, които са дали живота за нашата свобода и за нашите права в Република България“, подчерта Хайри Садъков.

За да отбележат 41 години от декемврийските събития и да се поклонят пред жертвите на Възродителния процес, от АПС ще поднесат венци и цветя още пред няколко паметника в различни населени места от региона. Сред тях са Момчилград, селата Груево, Равен, Нановица, Ауста, Горско Дюлево и Млечино.