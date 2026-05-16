Румъния модернизира старите си ракетни установки за удари на голямо разстояние

Румънската остаряла система за залпов ракетен огън LAROM получава втори живот, съобщава DefenseRomania. На международното изложение за отбрана BSDA 2026 в Букурещ, което се провежда от 13 до 15 май, Aerostar Bacău и Elbit Systems съвместно представиха функционален прототип на модернизирана LAROM, монтирана върху местната камионна платформа ROMAN 26.410, представяйки това, което компаниите описват като рентабилен начин за драстично увеличаване на огневата мощ на системата, без да се налага нейната пълна замяна.

LAROM е на въоръжение в румънската армия от 2001 г., произхожда от архитектурата APRA-40 от съветската епоха и понастоящем съставлява гръбнака на 8-а оперативно-тактическа ракетна бригада "Александру Йоан Куза", която експлоатира 54 от системите. Досега огневата мощ на платформата беше ограничена до неуправляеми 122-милиметрови ракети с максимален обсег от 20 километра и израелски LAR Mk. IV с калибър 160 мм, доставяни от Израел, способни да достигнат цели на 45 километра. И двете ограничения определяха ролята на бригадата като средство за огнева подкрепа на къс обсег, а не като способност за дълбоки удари, разграничение, което придобива все по-голямо стратегическо значение, тъй като източният фланг на НАТО се е превърнал в истинска фронтова линия.

Пакетът за модернизация, представен на BSDA, преодолява тези ограничения чрез интегрирането на мобилна система за управление на огъня (MFCS), усъвършенстван интерфейс за управление на огъня, който позволява на LAROM да използва същите семейства боеприпаси, използвани от израелските пускови установки Lynx и техните експортни варианти - системите PULS и EuroPULS. Според компаниите инсталирането изисква само незначителни механични модификации на съществуващото шаси, което означава, че 54-те оперативни LAROM платформи на Румъния теоретично биха могли да бъдат приведени до съвременния стандарт за прецизност в кратък срок и на част от цената за закупуване на изцяло нови артилерийски системи.

Първият боеприпас, интегриран в модернизираната конфигурация, е AccuLAR-122 – управляема 122-милиметрова ракета, оборудвана с комбиниран пакет за GPS и инерциално навигационно насочване. Модернизираната LAROM може да изстреля едновременно 18 снаряда AccuLAR-122, всеки от които носи 25-килограмова фрагментационна бойна глава. Навигационният пакет GPS/INS намалява вероятната кръгова грешка до под 10 метра, като същевременно удължава максималния обсег до 40 километра, удвоявайки ефективния обсег в сравнение с класическите неуправляеми боеприпаси от типа „Град“ с еквивалентен калибър.

За бригада, която понастоящем разчита на оръжия, чиято точност се влошава значително с разстоянието, това подобрение на прецизността променя тактическия разчет на почти всяка огнева мисия.

Проектилът Extended Range Artillery, калибър 306 мм, е значително по-голямо оръжие:

дълъг 4,7 метра, с тегло 570 килограма при изстрелване и задвижван от двигател на твърдо гориво, който го изстрелва на максимален обсег от 150 километра. Модернизираната LAROM пренася и изстрелва четири EXTRA снаряда едновременно от два модула за изстрелване, доставяйки 120-килограмова фрагментационна бойна глава до целта с максимална грешка от 10 метра. Бойната глава е проектирана специално за унищожаване на командни центрове и бронирана логистична инфраструктура – видове цели, които се намират далеч зад предния фронт на битката и за достигането на които исторически са били необходими самолети или балистични ракети.

Elbit Systems отбеляза също, че точността на пусковата установка може да бъде допълнително подобрена чрез подаване на данни в реално време от разузнавателни дронове, като цитира безпилотния летателен апарат Watchkeeper като пример за интегрирана способност – платформа, която също се произвежда от Elbit. Комбинацията от ракети с прецизно насочване и данни за целите, подавани от дронове, представлява мрежова архитектура на огъня, която в момента липсва в Румъния в мащаб, а пакетът за модернизация LAROM се позиционира като начин за придобиване на тази архитектура без сроковете за доставка и бюджетните рискове на изцяло нова артилерийска програма.

Разширяването на обхвата на действие на LAROM от 45 на 150 километра превръща 8-а бригада от тактически елемент за огнева подкрепа в прецизен ресурс за дълбоки удари. Тази разлика има огромно значение в контекста на настоящата позиция на НАТО на източния фланг, където държавите-членки са подложени на постоянен натиск да изградят истинска дълбочина на водене на бойни действия, а не само възпираща сила. Румъния, която граничи с Украйна и се намира на кръстопътя на конкуриращите се сили в Черноморския регион, има специфичен стимул да превърне съществуващия си артилерийски арсенал в нещо, способно да оформя условията далеч отвъд непосредствените си фронтови линии.