Левски нанесе нов удар на ЦСКА с втора поредна победа

След почивката ситуацията не се промени особено

16.05.2026 | 18:01 ч. Обновена: 16.05.2026 | 18:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

ЦСКА допусна втора поредна загуба от Левски по време на плейофите в Първа лига. По този начин „червените“ отстъпиха символичното си гостуване в последното Вечно дерби за кампанията с 0:2.

Срещата започна много лошо за възпитаниците на Христо Янев, които допуснаха откриващото попадение в 11-тата минута след вратарска грешка на Фьодор Лапоухов. До края на първата част това беше единственото точно попадение в посока на двете врати.

След почивката ситуацията не се промени особено и ЦСКА завърши срещата със само един точен удар, но на практика нямаше много работа за Светослав Вуцов в срещата.

Лошата новина за Хулио Веласкес беше повторната смяна на Мустафа Сангаре, който влезе на полувремето и беше принудително изваден в след час игра.

Второто попадение в срещата беше дело на Евертон Бала от дузпа в 74-тата минута. Тя беше отсъдена заради игра с ръка на Теодор Иванов./ БГНЕС

