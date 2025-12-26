IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово

Дъждът предизвика сериозни проблеми в областта

26.12.2025
Бедствено положение обявиха в село Гелеменово. Дъждът предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко. Вчера след обяд Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата. Наводнени са дворове и приземни етажи. Нанесени са сериозни материални щети, съобщава БНТ.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик допълниха, че в наводнените имоти не е имало хора. С помощта на тежка техника коритото е разширено. Постепенно обстановката се нормализира, като нивото на водата вече се понижава.

Екипи на Напоителни системи са работили и през нощта по укрепването на дигата.

Предстои в следващите дни междуведомствена комисия да извърши оглед на щетите, след което ще започне поетапното им отстраняване.

 

Тагове:

Пазарджик обилни валежи наводения село Гелеменово бедствено положение
