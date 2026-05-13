Софиянец предложил 20 000 евро подкуп на областния управител на Добрич

Съдът му наложи "задържане под стража"

13.05.2026 | 18:27 ч. Обновена: 13.05.2026 | 18:28 ч. 0
БГНЕС

Мъж от София е задържан за предложен подкуп от 20 000 евро на областния управител на Добрич, съобщиха от съда.

Състав на Окръжен съд уважи като основателно искане на Окръжна прокуратура – Добрич и определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 44-годишен мъж от София, обвиняем за това, че предложил подкуп на високопоставено длъжностно лице в града.

С.Ц. е привлечен към наказателна отговорност за извършването на престъпление от НК. Той беше задържан за срок до 72 часа преди заседанието за налагане на мярката за неотклонение. 

Мъжът е задържан при специализирана операция на 11 май 2026 година по време на срещата му с длъжностно лице – областен управител на област Добрич.

Именно той подал сигнал за това, че 44-годишният С.Ц. отправил към него предложение да му даде 20 000 евро като подкуп за това да не извърши действия по служба и да не уважи решение на Общински съвет – Каварна, касаещо инвестиционно намерение.

Незабавно по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Добрич. Предприети са процесуални действия и, в резултат от претърсване на автомобила на С.Ц., е намерена и иззета сумата от 20 000 евро. 

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава и към момента. В съдебно заседание на Окръжен съд – Добрич е определено обвиняемият да търпи най-тежката мярка – „задържане под стража“. Определението не е влязло в сила, тъй като тече срокът за протест и обжалване пред Апелативен съд - Варна.

