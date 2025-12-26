Митинг на ДПС-НН в памет на жертвите на Възродителния процес

С възпоменателни митинги в област Кърджали бяха отбелязани 41 години от протестите срещу т. нар. "Възродителен процес". Най-големият от тях се проведе край кирковското село Могиляе. Проявата събра ръководството на "ДПС - Ново начало", без лидера Делян Пеевски, кметове на общини от региона и страната, управлявани от формацията, политици и кметове от Турция, както и много местни жители.

На митинга бяха отправени и послания за предстоящите в страната извънредни избори, съобщи БНР.

Митингът започна с поднасяне на венци на паметника на 18-месечната Тюркян. Тя е една от трите жертви на протестите в района на Могиляне. Според депутата от ДПС Искра Михайлова, днешният митинг е напомняне:

"Да си спомним, че злото и омразата убиват, убиват деца. Децата стават ангели, а в нашите души остава болката. Болката, която ни държи всяка година тук, на това място".

От трибуната оратори отправиха послания за единение и срещу омразата. Кметът на Джебел Неджми Али призова партиите да не се месят в "ДПС-Ново начало", а кметът на Белица Радослав Ревански се обяви срещу политическото противопоставяне:

"Нашият лидер господин Пеевски прояви великодушие. Той се извини и за нашите малки грешки и вместо другите политически опоненти да последват неговия пример, те ни заплашиха с ритници и шамари. Аз тук ще им кажа, че танковете и автоматите не ни уплашиха. И това няма да ни уплаши".

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн каза: "На предстоящите парламентарни избори на ранна пролет имаме още повече нужда да бъдем силни, да бъдем заедно, защото политика не се прави с омраза, с насилие. Ние сме за диалог. Искаме нашия глас да бъде чут". На митинга бяха отправени послания за обединение на ДПС в цялата страна и повече гласове за партията на предстоящите извънредни избори.

На многохилядния митинг присъстваха още посланикът на Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, Емре Манав - генерален консул на Република Турция в Пловдив, вицеконсулът на Турция в Пловдив Мурат Челик, главният мюфтия Мустафа Хаджи, Басри Еминефенди - районен мюфтия на Кърджали.