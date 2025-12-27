МВР: Не се доверявайте на непознати за помощ при обмяна на левове в евро

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро, призоваха от МВР.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Златка Падинкова препоръчва да бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране.

Тя съветва да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на вашите спестявания.

Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане, припомнят от МВР.

Полицията призовава при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадете сигнал на тел. 112 или да посетите най-близката структура на МВР.