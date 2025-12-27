IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Непълнолетен шофьор загина при катастрофа край село Кипилово

Пострадал е и 16-годишен пътник

27.12.2025 | 14:45 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Катастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово, съобщиха от МВР в Сливен. Инцидентът е възникнал около 1:15 часа на път III-484, когато лек автомобил „Ауди“ А3, управляван от 17-годишен младеж, е самокатастрофирал. Водачът е загинал на място. Пострадал е и 16-годишен пътник, който е транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение в Сливен. 

Ден по-рано, на 26 декември вечерта, е регистрирано и друго пътно произшествие на път I-7, в района на разклона за котленското село Пъдарево, в посока кръстовище „Петолъчка“. Лек автомобил БМВ, управляван от 35-годишна жена, е излязъл извън пътното платно. При инцидента е пострадал 44-годишен пътник, който е откаран в болница в Сливен, няма опасност за живота му. 

През почивните дни полицията е установила и двама водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол над допустимото, предаде БТА. На 26 декември в село Желю войвода 39-годишен шофьор на лек автомобил „Фиат Мареа“ е засечен с 1,47 промила алкохол. Същия ден в Сливен, в района на кръговото кръстовище на ул. „Ген. Скобелев“, 39-годишна жена, управлявала „Ауди“Q5, е установена с 1,27 промила алкохол. 

 

катастрофа Сливен Кипилово Пъдарево
