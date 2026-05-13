Радев, БНБ: Икономическата стабилност зависи от финансовата дисциплина

Необходима е структурна конкурентноспособност, добави управителят на БНБ

13.05.2026 | 17:22 ч. 10
БГНЕС

Управителят на БНБ Димитър Радев взе участие на форум, в рамките на който заяви, че икономическата стабилност в страната все още зависи от фискалната дисциплина.

Радев добави, че е необходимо да бъде изградена структурна конкурентоспособност, а институциите да работят по-ефективно.

Икономистът добави, че инфлацията у нас е резултат от взаимодействието между външни шокове и вътрешни структурни фактори. Но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. Радев допълва, че външните фактори задават импулса на промяната, а вътрешните определят неговата сила и устойчивост затова отговорността върху вътрешните политики е още по-голяма.

В условията на еврозоната общата парична рамка действа като стабилизираща котва, която ограничава част от външната несигурност, каза още гуверньорът на БНБ, цитиран от БНТ.

Радев очерта и основните икономически приоритети пред страната – фискална дисциплина и антицикличност, като посочи, че автоматичните индексации трябва да бъдат преустановени, тъй като трайнo вграждат инфлацията в разходната структура на икономиката.

Той подчерта още значението на инвестициите в производителност, инфраструктура, енергийна свързаност, дигитализация и човешки капитал, както и нуждата от по-ефективни институции и засилване на конкуренцията.

Сред приоритетите беше откроена и структурната трансформация на икономиката.

Тагове:

Димитър Радев БНБ икономика инфлация еврозона конкурентноспособност
