Добруджа удари Славия като гост в битка за оцеляване

Добруджа победи с 2:0 Славия в двубой от Първа лига, игран в "Овча Купел". Историческият първи успех за добруджанци в София срещу "белите" прекъсна серия от девет поредни срещи без успех в елита за възпитаниците на треньора Ясен Петров.

В осмата секунда главният рефер Димитър Димитров отсъди дузпа в полза на гостите след нарушение на Дейвид Малембана в наказателното поле срещу Бубакар Ханне. Вашко Оливейра реализира 11-метровия наказателен удар и даде ранен аванс за отбора от Добрич.

Томаш Силва стреля коварно от разстояние в деветата минута, но вратарят Иван Андонов се намеси и спаси. Богдан Костов отправи нов шут в 19-ата минута, но Андонов пак не позволи на топката да влезе в мрежата.

Осем минути преди края на първата част капитанът Иван Минчев неуспешно опита да прехвърли вратаря на гостите Галин Григоров.

Четири минути по-късно Янис Гермуш стреля точно, но стражът на Добруджа пак се намеси решително.

В 51-ата минута Ивайло Михайлов нанесе шут, а Андонов се справи със ситуацията.

"Белите" опитаха да се върнат в мача, но неточен удар от фаул отправи Дейвид Малембана, а в 77-ата минута Иван Минчев стреля от дистанция, но Галин Григоров се намеси решително.

В 85-ата минута Марко Милетич стреля с глава след изпълнение на ъглов удар, но кълбото беше избито пред голлинията.

Две минути след това Кольо Станев успя да премине през защитата на Славия, а след това подаде към Томаш Силва и той реализира решителния втори гол в двубоя.

Добруджа има актив от 30 точки на 14-то място в Първа лига, докато "белите" имат 43 пункта на десета позиция след второто си последователно поражение.