Кола кара в насрещното на "Тракия", полицията издири шофьора ВИДЕО

Автомобил с пловдивска регистрация беше заснет да се движи с висока скорост в аварийната лента на насрещното движение на магистрала "Тракия".

Кадрите бяха публикувани във фейсбук групата "Магистрала Тракия". Те са заснети в участъка преди Сливен в посока Бургас.

Служители от сектор "Пътна полиция" – Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи за шофиране в насрещната пътна лента по автомагистрала "Тракия".

В публикуваното видео се вижда как лек автомобил се движи в аварийната лента в насрещното движение в участъка от магистралата, обслужван от ОДМВР-Сливен, потвърждават от полицията.

Водачът е установен- жител на град Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран, като за това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правоуправление.

В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите.

