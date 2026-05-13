Пекин: Капацитетът ни да смажем движението за независимост на Тайван е неразрушим

Китай е твърдо решен да се противопостави на независимостта на Тайван и капацитетът му да "смаже" сепаратизма е "неразрушим", заяви говорителят на Службата по въпросите на Тайван Чжан Хан, цитирана от Ройтерс.

Изявлението бе направено два дни преди визитата на американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Въпросът за демократично управлявания остров, който Китай разглежда като своя територия, със сигурност ще бъде обсъден на срещата на върха между президентите Тръмп и Си Цзинпин, отбелязва британската новинарска агенция.

Тайванският президент Лай Чин-те отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет и казва, че островът е "суверенен и независим".

"Независимо колко пъти Лай Чин-те повтаря лъжите си, дори да ги повтори хиляда пъти, те си остават лъжи и никога няма да се превърнат в истина", заяви Чжан. "Нашата решимост да се противопоставим на независимостта на Тайван е твърда като скала, а капацитетът ни да смажем движението за независимост на Тайван е неразрушим", добави той.

Китай никога не е отхвърлял възможността да използва сила, за да постави Тайван под свой контрол, но казва, че предпочитаният от него вариант е "мирното обединение".

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, въпреки че Вашингтон и Тайпе не поддържат официални дипломатически отношения. През декември правителството на Тръмп одобри продажбата на Тайван на оръжия, чиято стойност възлиза на рекордните 11 млрд. долара.

