Йотова от Истанбул: Трябва да се справим с нихилизма към собствената ни памет и история

Сто петдесет и пет години Българска екзархия означава сто петдесет и пет години българска държавност. Това каза пред медии вицепрезидентът Илияна Йотова, която днес гостува на храмовия празник на българската църква „Св. Стефан“ по покана на Българската православна църковна общност в Турция.

Вицепрезидентът посочи, че днешното събитие „е изключителна чест за всички нас, защото по този начин патриарх Даниил и Светият синод на Православната църква показват, че те подкрепят старата българска общност в Истанбул, уважават миналото, имат почит към всички онези, които съградиха историята на храма, съградиха българщината, съградиха българската държавност. В днешния ден има и препратка към бъдещето, защото тази общност има своето бъдеще и ще пребъде през поколенията“.

„Според мен не трябва да се сещаме за темата за мира само в светлите рожденственски дни, а трябва да си спомняме често посланието и човешката мъдрост, и най-важното, което ни завещава православието, а именно, че трябва да преследваме мира. Днес не се притесняваме от тази дума, защото имаше години, в които мир сякаш не беше удобна дума“, коментира още Йотова.

Тя допълни, че „в свят, в който човешките разум и мъдрост отстъпиха на конфликти, на войни, на разделение, на отричане, на омраза, не трябва само в тези дни да се сещаме, че има и друг път за развитие на човечеството - през разбирателството, взаимната толерантност и взаимната помощ“.

„За съжаление, тази година в България 155-годишнината от българската екзархия почти не беше отбелязана. С изключение на някои мероприятия, събития, които организирахме, сякаш отричаме собствената си история. За да има пак България бъдеще, трябва да се справим с този нихилизъм към собствената ни памет и към собствената ни история“, каза в обобщение вицепрезидентът.