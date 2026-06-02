Конфликтът в Украйна може да приключи до края на деня, ако Володимир Зеленски нареди на силите си да се изтеглят от руските региони. Това заяви по време на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Относно Зеленски и прекратяването на войната до края на годината: войната може да приключи до края на деня, ние също говорихме за това многократно", коментира Песков. "За да постигне това, Зеленски трябва да нареди на въоръжените си сили да напуснат територията на руските региони."

Песков добави още, че Русия остава отворена за мирни преговори с Украйна.

"Повтарям, ние оставаме отворени за мирни преговори", заяви той.