Сигнали за бомби в училища и детски градини, какво се знае досега?

Някои от заплахите са изпратени по имейл

02.06.2026 | 15:52 ч. 7
Снимка: Пиксабей

Сигнали за взривни устройства бяха подадени в училища и детски градини в цялата страна във вторник. Сигнали бяха подадени в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Варна, Стара Загора, Кърджали, Ловеч, Благоевград, Кюстендил, Враца и други градове. 

Сградите на училищата и детските градини са били незабавно евакуирани за проверки от специализираните полицейски екипи, а голяма част от учебните часове за възстановени бързо след проверките. Макар, че за някои от местата няма информация. 

На места предупреждението по имейл гласи: 

"Уведомявам ви, че Вашата сграда е минирана. Ако сте получили това писмо, Ви съветвам незабавно да избягате, ако искате да останете живи. Устройствата са скрити на различни места. Няма да ги откриете. Взривът ще се случи в рамките на следващите 2 часа. Времето тече." 

Все още не е ясно дали сигналите пристигат от едно и също място. Те са започнали да идват след 8,00 часа тази сутрин. 

В 14 училища и четири детски градини в област Враца е имало сигнали за взривни устройства. 

Шест учебни заведения във Враца, шест – в Бяла Слатина, три – в Мездра, и две – в Роман, са получили информацията. От полицията казаха, че са проверени всички сигнали. 

15 детски градини и училища във Варна също са получили съобщения за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 
Сигнали за взривни устройства са получени в няколко училища в Разград, след проверка занятията са възстановени. 

В 10 училища в Благоевградско е имало сигнали за взривни устройства. 

В Кюстендил заплахата е отправена на неактуален имейл адрес. Имало е такива и в Невестино.  

Четири училища и четири детски градини пък са били заплашени в Кърджали. По информация на полицията става въпрос за получени на електронните пощи на учебните заведения мейли за поставени бомби. Извършва се проверка по случая. Сформирана е и група за установяване на автора на мейлите.

Органите на реда продължават разследването по случая.

В началото на миналата година в един ден редица училища в страната също получиха бомбени заплахи.

 

