Почивката по Черноморието няма да излезе по-скъпо

Летният сезон по Черноморието беше даден без особена еуфория, но и без сериозни поводи за тревога.

В предаването “България сутрин” гостува зпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев, който коментира, че най-вероятно лятото няма да ни излезе по-скъпо.

“Там, където има поскъпване, то ще бъде минимално по морето, защото конкуренцията е голяма, а цените, които хотелиерите са заложили като приходи, няма как да бъдат автоматично индексирани спрямо нарасналите разходи", заяви Дучев.

Той определи началото на летния сезон като колеблив, а сред причините са икономическата несигурност на някои пазари, по-високите транспортни разходи и затрудненият достъп на част от чуждестранните туристи до България.

Да подобрим инфраструктурата

Особено важен остава румънският пазар, но според Дучев страната ни трябва да обърне по-сериозно внимание на инфраструктурните затруднения.

"Ние освен рекламата, която правим на румънския пазар, трябва да помислим и чисто инфраструктурно как да улесним достъпа им, защото в момента продължава ремонтът на Дунав мост. Това означава, че в активния сезон ще имаме затворена половината от моста. Друг сериозен проблем е КПП "Дуранкулак", където има само един пункт за продажба на винетки. Там се образуват огромни тапи от румънски туристи, което създава доста неудобства и напрежение сред тях", обясни Дучев на Bulgaria ON AIR.

Сред основните предизвикателства пред сезона е и намаленият брой германски туристи. Според представителя на бранша проблемът не е липсата на интерес към България, а недостатъчният брой полети. Това може да доведе до спад от десетки хиляди германски посетители през настоящото лято.

Позитивни очаквания

"Два пазара, които тази година може да ни изненадат приятно, са английският и израелският. Към момента се наблюдава и се очаква ръст и на двата пазара. Те до голяма степен могат да компенсират отлива на германските туристи – не напълно, но отчасти", посочи Дучев.

Той подчерта, че българските туристи продължават да бъдат основен фактор за сезона. В момента много хотели предлагат атрактивни промоции и отстъпки за ранни резервации, което дава възможност за изгодни почивки дори през активния летен период.

Дучев съветва туристите да не се ръководят единствено от цената, а да обръщат внимание и на качеството на предлаганите услуги.

