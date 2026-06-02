Йотова за Дилов-син: Във всеки свой образ търсеше истината

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователен адрес до семейството и близките на Любен Дилов-син.

“Във всеки свой образ – на писателя, журналиста, сценариста, общественика, политика, Любен Дилов-син диреше истината, отстояваше убежденията си, задаваше неудобните въпроси, поставяше горещите теми, търсеше смисъла отвъд очевидното, умееше да провокира”, се казва още в съболезнователния адрес на президента.

Йотова добавя, че Любен Дилов-син ще бъде запомнен с ярката си индивидуалност, висок интелект и неспокойна мисъл, с умението да се надсмива първо над себе си и след това – на всичко наоколо. По думите на Илияна Йотова погледът му към света е припомнял, че когато ни се струва най-тежко, я има надеждата, ако съумеем да погледнем извън рамките.