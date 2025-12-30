Задържаха баща и син за въоръжения обир в магазин, в София

Полицията е задържала двамата мъже, извършили въоръжения грабеж в магазин за алкохол в "Красно Село" в София снощи.

До късно през нощта продължи акцията по издирването на извършителите.

Задържани са баща и син, предаде bTV. Двамата живеят в апартамент в блока, в който се опитаха да се скрият, след като ограбиха магазина.

Бащата е задържан, но когато влизат униформените не откриват сина. Предприети са веднага оперативно издирвателни действия и той е арестуван извън дома си.

Сигналът за престъплението беше подаден около 19:30 часа в понеделник. Маскиран и въоръжен мъж влиза в магазина за алкохол и иска парите от касата. Според управителя на обекта продавачката отказва да даде оборота и натиска паник бутона. След като е била заплашена с насочено срещу нея оръжие, тя е дала оборота от 1000 лева. Записи от камери за видеонаблюдение са заснели кражбата.

Следват часове акция по залавянето им и евакуация на входа, в който обирджиите се крият.

Някъде около 01:00 часа след полунощ приключи среднощният екшън в София, в който двама въоръжени и маскирани ограбиха магазин и се скриха в жилищен блок в столичния квартал Красно село. .

"Полицията реагира доста професионално. Говорим за въоръжени мъже, които се е оказало, че са имали оръжие, ръчни гранати, тъй че това всъщност е серизен инцидент и е можело да завърши трагично", коментира пред телевизията Иван Савов, криминалист.

Според него бащата и синът са употребили алкохол и в момент на опиянение решават да извършат въоръжен грабеж.

"Дори и да е детска играка, автоматът, с който са влезли в магазина, има доста наподобяващи реални оръжия детски играчки и на практика за това, което са го изпозлвали, им е свършило работа - да отправят заплаха на хората в магазина", твърди Савов.

Открити са гранати в автомобила им. "Една ръчна граната може да убие десетки хора. По чудо всичко се е разминало", казва Савов. Според него не са изпечени престъпници.

Традиционно по празниците се извършват подобен вид престъпления.

