IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Задържаха баща и син за въоръжения обир в магазин, в София

Двамата са употребили алкохол според криманилст двамата не са изпечени престъпници

30.12.2025 | 09:19 ч. Обновена: 30.12.2025 | 09:48 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията е задържала двамата мъже, извършили въоръжения грабеж в магазин за алкохол в "Красно Село" в София снощи.

До късно през нощта продължи акцията по издирването на извършителите.

Задържани са баща и син, предаде bTV. Двамата живеят в апартамент в блока, в който се опитаха да се скрият, след като ограбиха магазина.

Бащата е задържан, но когато влизат униформените не откриват сина. Предприети са веднага оперативно издирвателни действия и той е арестуван извън дома си.

Свързани статии

Сигналът за престъплението беше подаден около 19:30 часа в понеделник. Маскиран и въоръжен мъж влиза в магазина за алкохол и иска парите от касата. Според управителя на обекта продавачката отказва да даде оборота и натиска паник бутона. След като е била заплашена с насочено срещу нея оръжие, тя е дала оборота от 1000 лева. Записи от камери за видеонаблюдение са заснели кражбата.

Следват часове акция по залавянето им и евакуация на входа, в който обирджиите се крият. 

Някъде около 01:00 часа след полунощ приключи среднощният екшън в София, в който двама въоръжени и маскирани ограбиха магазин и се скриха в жилищен блок в столичния квартал Красно село. .

"Полицията реагира доста професионално. Говорим за въоръжени мъже, които се е оказало, че са имали оръжие, ръчни гранати, тъй че това всъщност е серизен инцидент и е можело да завърши трагично", коментира пред телевизията Иван Савов, криминалист.

Според него бащата и синът са употребили алкохол и в момент на опиянение решават да извършат въоръжен грабеж. 

"Дори и да е детска играка, автоматът, с който са влезли в магазина, има доста наподобяващи реални оръжия детски играчки и на практика за това, което са го изпозлвали, им е свършило работа - да отправят заплаха на хората в магазина", твърди Савов. 

Открити са гранати в автомобила им. "Една ръчна граната може да убие десетки хора. По чудо всичко се е разминало", казва Савов. Според него не са изпечени престъпници. 

Традиционно по празниците се извършват подобен вид престъпления.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година?

Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината
2%
Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген
11%
Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната
30%
Най-многолюдните протести в страната в последните години
27%
Година на ръст на цените и социално напрежение
20%
Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи
1%
Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България
1%
Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер
1%
Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното
7%
Общо 1541 гласа
Виж всички Анкети

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

задържани баща син въоръжен грабеж магазин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem