В Новогодишната нощ: Фойерверките разрешени от 18 ч. на 31 декември до 02 ч. след полунощ

Комисар Иван Иванов: За пиротехника трябва да има разрешение

30.12.2025 | 10:12 ч. 1
БГНЕС

През изминалите празнични дни в столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са получени 22 сигнала, предимно във връзка с бурните ветрове, паднали дървета и ламарини от покривите на сгради. Има и материални щети върху затиснати автомобили, които са били паркирани в непосредствена близост.

Това съобщи пред БНР-Радио София комисар Иван Иванов - началник отдел "Превантивна и контролна дейност" към Дирекцията.

Той посъветва при бурни ветрове пешеходците да се движат на по-голямо разстояние от сградите, а когато забележат проблем с покривите, да сигнализират на телефон 112.

За предотвратяване на пожари, потребителите в никакъв случай да не купуват съмнителни коледно-новогодишни лампи, задължително да обръщат внимание на производителя и инструкциите му за употреба и съвети за безопасност.

"Когато излизат от домовете си, моят съвет е да ги изключват, в никакъв случай да не оставят запалени свещи без наблюдение…”, добави комисар Иван Иванов.

Той подчерта, че когато се използва пиротехника в домашни условия, трябва да има разрешение и да се спазват мерки за безопасност, съгласно Наредбата за обществен ред на Столичната община, подчерта комисар Иванов.

Фойерверките ще са разрешени от 18:00 ч. на 31 декември до 02:00 ч на 1 януари.

