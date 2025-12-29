Опашки пред БНБ и чейндж бюрата: Трескаво се обръщат левове в евро

Остават три дни до влизането на България в Еврозоната. Заради преминаването от лев в евро плащането на сметки ще бъде затруднено тази седмица.

Въпреки почти минусовите температури опашките за обмяна на пари се вият пред обменните пунктове - както пред БНБ, така и пред чейндж бюрата.

Експертите обаче са категорични, че смисъл да се бърза няма, така дори обмяната може да излезе по-скъпа.

"Не е необходимо преди празниците или непосредствено след празниците - и левът, и еврото ще бъдат официални валути за плащате, след 1 януари и банките, и пощите ще обменят евро по фиксинг", заяви предприемачът Макс Баклаян.

"Който обменя, ще плаща комисионна, ако сега се отиде да обмени лев в евро", припомни икономистът Стоян Панчев.