Младежи се метнаха в дерето по пътя за връх Бузлуджа

На 29 декември, около 23:30 часа, по третокласен път III-5005, км. 3+500, водещ към връх Бузлуджа, се случи пътнотранспортно произшествие с участието на лек автомобил Subaru. В превозното средство са се намирали четирима младежи – 18-годишният водач, две момчета на по 17 години и 18-годишна жена.

По първоначална информация автомобилът е напуснал пътното платно отдясно по посока на движението и е паднал в крайпътно дере. В резултат на катастрофата е пострадала 18-годишната жена и едно от момчетата на 17 години. Двамата са били откарани със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ, където са получили медицинска грижа и са освободени след преглед.

След инцидента шофьорът е бил тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип от Районното управление – Казанлък, който е извършил необходимите действия по случая.

За щастие, въпреки сериозността на инцидента, нито един от участниците не е получил тежки травми. Сигналът се обработва от компетентните органи, а причините за напускане на платното и падането в дере се установяват.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината 2% Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген 11% Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната 30% Най-многолюдните протести в страната в последните години 27% Година на ръст на цените и социално напрежение 20% Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи 1% Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България 1% Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер 1% Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното 7% Общо 1541 гласа Виж всички Анкети