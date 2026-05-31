Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан утре, предаде Франс прес, като се позова на дипломати.

Срещата бе поискана днес от Франция, след като израелската армия превзе историческия замък "Бофор" в южната част на съседната държава, близо до границата между двете страни.

Тя ще започне веднага след края на друго извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Поискано от Румъния след врязването на дрон в жилищна сграда в град Галац, близо до границата с Украйна, то ще започне в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Френският президент Еманюел Макрон заяви в неделя, че „нищо не оправдава мащабната ескалация, която се разиграва в Южен Ливан", и призова за „окончателно" прекратяване на военните действия в региона.

В публикация в социалната мрежа X, след проведени разговори с регионални лидери, Макрон посочи, че е „от съществено значение" бързо да бъде постигнато споразумение между Съединените щати и Иран.

Най-малко 41 души са били убити при израелски удари в Южен и Източен Ливан през последното денонощие, обяви междувременно Министерството на здравеопазването на Ливанската република, цитирано от Националната новинарска агенция (ННА).

Сто и четиридесет ранени са били настанени в болници.

Общият брой на хората, убити при израелски удари в Ливан след възобновяването на конфликта с проиранското движение "Хизбула" на 2 март, е достигнал 3412. През този период освен това са пострадали 10 269 човека.