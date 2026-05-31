Мъж е с опасност за живота, след като бе блъснат от 19-годишен шофьор

Извършва се оглед

31.05.2026 | 19:39 ч. Обновена: 31.05.2026 | 19:40 ч. 2
 Мъж на 68 години е с множество травми и за живота му има опасност, след като 19-годишен шофьор с лек автомобил го блъска, докато управлява електрически велосипед, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Инцидентът е станал около 15:10 ч. на ул. „Граф Игнатиев" до блок 56 в града. 

По първоначални данни младият шофьор, управлявал лек автомобил „Сеат", е блъснал движещия се пред него електрически велосипед, управляван от по-възрастния мъж. 

Пробите на виновния шофьор за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, посочиха от полицията. На местопроизшествието се извършва оглед. Образувано е досъдебно производство.

Това е пореден пътен инцидент в Ямбол през последните две седмици с участието на млади шофьори. Преди десет дни младеж на 18 години самокатастрофира на южния обходен път на града, в резултат на което беше с травма на рамо и комоцио. 
Отново 18-годишен причини катастрофа на пътя Ямбол – Сливен няколко дни преди това. Движейки се в нарушение на правилата за движение по пътищата, той е ударил движещия се пред него в същата лента лек автомобил. Пострадалият шофьор от ударения автомобил – 19-годишен младеж, беше с фрактура на раменна кост.

