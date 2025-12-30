Петкова: МС взе решение за организация на първично предлагане на ДЦК ВИДЕО

"Днес Министерски съвет взе решение, с което се прие стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа (ДЦК), насочени към индивидуални инвеститори в България. Това са непрофесионални инвеститори, физически и юридически лица", заяви Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка, на брифинг след заседание на МС.

"За да се стигне до това решение и приемането на тази стратегия, със заповед на министър-председателя беше създадена междуведомствена работна група с представители експерти от Министерство на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор", каза министърът в оставка и добави:

"Като задачата, която имаше тази междуведомствена работна група, беше да проучи какъв международният опит в тази посока и да разработи стратегия, съответно и концепция, която да даде възможност на непрофесионалните инвеститори, физически и юридически лица да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България".

Петкова добави, че това е важна стъпка, която ще даде възможност на българските граждани, които имат желание, да участват в пазара на държавни ценни книжа в страната.

"По този начин ще се развие и капиталовият пазар в България. Развитието на капиталовия пазар е един от основните приоритети на Европейския съюз в рамките на финансовата сфера. Така че с днешното решение създаването на тази стратегия и концепция, пред българските граждани се отваря една изключително добра възможност и за участие на пазара, и за повишаване на финансовата грамотност на българските граждани”, добави още Петкова.