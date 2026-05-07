Зеленски: Русия планира да разшири експлоатацията на ресурси в окупираните територии

Русия планира да разшири експлоатацията на ресурси, включително зърно и минерали, в окупираните територии на Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

"В южните украински земи, които в момента са под окупация, Русия планира да приложи същите процеси на плячкосване и деиндустриализация, които извърши в завзетия регион Донбас“, каза Зеленски в публикация в Telegram.

"Имаме ясни документи относно плановете на Русия да използва нашата временно окупирана територия“, отбеляза Зеленски, след като получи доклад от Олег Иващенко, ръководител на украинското военно разузнаване.

Украинско зърно

Русия изнася крадено украинско зърно, като участва в систематично изземване от окупираните територии и организира доставки чрез различни мрежи от началото на пълномащабната война през 2022 г.

На 5 май Украйна осъди Египет за това, че е позволил 26 900 тона крадено украинско зърно да бъдат разтоварени в едно от неговите пристанища, което е четвъртият подобен случай, докладван от април насам.

"Окупаторите също така планират допълнителни мерки за изземване и износ на тазгодишната реколта от зърно. Ние се готвим да се противопоставим на това“, каза Зеленски и добави: "Има планове за провеждане на геоложки проучвания, бърз добив и износ на ценни суровини от поне 18 находища, а именно: титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит“, каза той.

На фона на украинските удари по руската военна инфраструктура, Зеленски също отбеляза, че "вътрешната оценка на Русия“ за украинските удари с голям обсег отразява тяхното нарастващо въздействие.

"Преките щети и последиците от прекъсванията на производствените и експортните процеси в Русия се увеличават и това оказва особено негативно влияние върху бюджетите на руските региони. Фактическият фалит на значителна част от руските регионални бюджети не може да бъде скрит", добави украинският президент.

Украйна е нанесла удари по нефтопреработвателната рафинерия Туапсе в Краснодарски край на юг на Русия четири пъти за един месец, включително удар през нощта на 1 май, потвърдиха Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Генералният щаб.

Украйна потвърди преди това атаките срещу Туапсе на 16, 20 и 28 април.

Киев счита енергийните съоръжения за валидни военни цели, тъй като енергийните обекти осигуряват гориво и финансиране за военната машина на Кремъл.