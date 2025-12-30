IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

МС назначи Владимир Иванов начело на Координационен център за еврото

Желязков: Разчитаме и на гражданите, и на бизнеса за толерантност

30.12.2025 | 11:18 ч. Обновена: 30.12.2025 | 11:29 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

На последното заседание на Министерски съвет за тази календарна година правителството обяви създаването на Координационен център за еврото.

"Днес ще надградим механизма за въвеждане на еврото със създаването на координационен център. Начело ще застане Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата", обяви министър-председателят в оставка Росен Желязков.

По думите на премиера основната цел на центъра е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникацията и реакции при промени на гражданите и бизнеса при приемането на еврото.

Свързани статии

"Ще има предизвикателства, но разчитаме и на гражданите, и на бизнеса за толерантност и смятаме, че еврото ще има дългосрочен положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата в която се развива страната", добави Желязков.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година?

Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината
2%
Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген
11%
Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната
30%
Най-многолюдните протести в страната в последните години
27%
Година на ръст на цените и социално напрежение
20%
Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи
1%
Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България
1%
Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер
1%
Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното
7%
Общо 1541 гласа
Виж всички Анкети

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

евро Координационен център Владимир Иванов Министерски съвет контролна дейност институции
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem