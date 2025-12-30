МС назначи Владимир Иванов начело на Координационен център за еврото

На последното заседание на Министерски съвет за тази календарна година правителството обяви създаването на Координационен център за еврото.

"Днес ще надградим механизма за въвеждане на еврото със създаването на координационен център. Начело ще застане Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата", обяви министър-председателят в оставка Росен Желязков.

По думите на премиера основната цел на центъра е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникацията и реакции при промени на гражданите и бизнеса при приемането на еврото.

"Ще има предизвикателства, но разчитаме и на гражданите, и на бизнеса за толерантност и смятаме, че еврото ще има дългосрочен положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата в която се развива страната", добави Желязков.

