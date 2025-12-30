IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОСВ: Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на “Кайрос“

Пробите бяха взети на 15 декември по време на изтеглянето на кораба

МОСВ съобщава, че няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба “Кайрос“ към пристанище Бургас. В Басейнова дирекция “Черноморски район“ бяха получени резултатите от изследванията на морските води в района на Ахтопол, направени при провлачването на плавателния съд. 

Резултатите не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите, допълниха от министерството.  Пробите са взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на кораба “Кайрос“ към пристанище Бургас. Те са направени от Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.

Корабът “Кайрос" беше изоставен в българските териториални води от турски влекач на 5 декември. Корабът е включен в списък със санкционирани кораби на Европейската комисия. Танкерът беше задържан със заповед на директора на Изпълнителна агенция “Морска администрация" в Бургас на 16 декември. Плавателният съд беше провлачен до определена точка в Бургаския залив ден по-рано, след като бе блокиран в продължение на десет дни край Ахтопол, припомня БТА.

