Зафиров: Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна

"Посрещаме Новата 2026 година с много надежди – за мир и просперитет. Нека това е годината, в която разумът надделее над дрънкането с оръжия и Европа отново се превърне в континента, на който с диалог и дипломация постигаме нашите общи цели в един все по-сложен и динамичен свят. Нека опазването на човешкия живот и добруването на обикновените хора отново се превърнат в най-висши ценности за нас, европейците. "

Постът му продължава:

"Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна. Днес България извървява последната крачка от дългия си път на пълна европейска интеграция, на който още преди десетилетия ни поставиха редица далновидни политици, голяма част от които социалисти. Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден.

Влизането ни в Еврозоната обаче далеч не е краят на нашето европейското развитие. Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим. Нека заедно да отворим и напишем тази нова страница от нашата обща история.

Накрая, приемете сърдечните ми пожелания новата 2026 година да ви донесе здраве, семейно щастие и благополучие, на Вас и близките Ви!

Честита Нова 2026 година!"