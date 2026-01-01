Цената на водата остава в повечето общини, София с късата клечка

От днес влиза в сила решението на КЕВР за новите цени на водата, което предвижда поскъпване в почти цялата страна. В последните дни на миналата година обаче от МРРБ обявиха, че държавните ВиК дружества засега няма да вдигат цените.
Така в почти 90 процента от общините в страната поскъпването се отлага.
В София обаче водата поскъпва с почти 12% повече от 1 януари, тъй като „Софийска вода“ се управлява от концесионер.
Там, където е предвидено поевтиняване на водата, новата, по-ниска цена ще влезе в сила - както в Ямбол например.
Новите цени са част от петгодишни планове, изготвени от водните дружества, и чрез тях на практика се залагат и планове за инвестиции и ремонти.
Справка във ВиК холдинга показва, че в 234 общини, в които живеят над 4 милиона и 700 хиляди души, няма да плащат по-скъпа вода от януари.
В държавната структура са големи градове като Пловдив, Варна и Бургас. Тук попада и София област.