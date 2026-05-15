НСИ изчисли: Средната работна заплата e 1407 евро

През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата e 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на тримесечна база, са: „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,7 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8,4 на сто, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,2 на сто.

На годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 21,1 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,1 на сто, и „Други дейности“ - с 18,9 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15,3 на сто, а в частния сектор - с 11,8 на сто.

Справка в НСИ показва, че през четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2678 лв. (1369,24 евро) и се увеличи спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1 на сто. Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нарасна с 11 на сто.

През първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата беше 2443 лв. (1249,09 евро) и беляза ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. с 1,2 на сто. Спрямо първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нарасна с 11,1 на сто, сочи справка в НСИ.