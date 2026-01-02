IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Тотото ще приема залози само в евро

02.01.2026 | 16:00 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На 2 януари, първият ден, в който тотото започна да приема залози за тиража за 4 януари само в евро. Решението за това е взето преди повече от година и се отнася за всички хазартни оператори.

"Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за хазарта хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в евро“. Това съобщават от Българския спортен тотализатор.

Свързани статии

Промените, с които се въвежда единствено приемането на залози в евро, са приети в преходните и заключителни разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в България през август 2024 година. С него беше решено в чл. 3, ал. 4 на Закона за хазарта да бъдат премахнати думите "в български левове“. Така от първите дни на 2026 година в тото пунктовете се приема плащане само в евро.

От БСТ потвърждава, че залози се приемат в евро и печалби се изчисляват и изплащат в евро. До 4.01, когато от 18:45 часа ще се проведе първият за 2026 г. тираж, всички системи ще работят в пълен синхрон.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тото залози евро хазарт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem