Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София

Кметът на София Васил Терзиев прие оставката на архитект Богдана Панайотова

05.01.2026 | 12:31 ч.
Снимка: БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев прие оставката на архитект Богдана Панайотова, която от утре, 6 януари, вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София.

"Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред. Продължаваме реформата в градоустройството с ясен фокус върху резултатите", заяви кметът на Столична община.

Терзиев информира, че Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София, за да се гарантира, по думите му "нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите".

"Важно е ясно да кажем кое стои в центъра на реформата, която започнахме. Големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство“, който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да ограничим презастрояването, и нов начин на устройствено планиране, който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда.

Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро", добавя Терзиев.

