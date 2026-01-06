Джартов: Пожароопасния сезон е необичайно дълъг заради климатичните промени

Главен комисар Александър Джартов съобщи, че в момента ситуацията в страната е изключително спокойна - отминали са часовете със силен и ураганен вятър, изисквали активна намеса на екипите на пожарната.

По думите му щетите от последните силни ветрове тепърва ще бъдат оценявани, но Джартов подчерта, че превенцията трябва да бъде водеща пред реагирането. "Когато започнем да реагираме, обикновено вече е сравнително късно – тогава догонваме събитието, а не го изпреварваме", посочи главният комисар.

По време на празничните дни натоварването на пожарните екипи е било по-голямо от обичайното. Само на 31 декември произшествията са били два пъти повече в сравнение с предходната година. По принцип по празниците броят на пожарите нараства с около 20%, основно заради по-интензивното използване на отоплителни уреди и открит огън, както и поради това, че хората прекарват повече време у дома.

Силният вятър е бил допълнителен рисков фактор и предпоставка за по-интензивно горене при уредите на твърдо гориво. Джартов обясни, че често възникват пожари в непочистени комини. "Понякога горенето остава само в рамките на коминното тяло, но при строителни неизправности пожарът се развива и обикновено започва от покрива", обясни пред БНТ главният комисар.

Той напомни, че въпреки по-високата безопасност на съвременните отоплителни уреди, мерките за сигурност остават задължителни. Сред основните препоръки са поддържане на безопасна дистанция от горими материали, използване само на технически изправни уреди и избягване на включването на отоплителни уреди тип "духалка" в разклонители.

"Имахме доста пожари в разклонители, предизвикани именно от отоплителни уреди", подчерта той.

Време за равносметка

Равносметката за миналата година показва, че пожарите са били с около 1000 по-малко спрямо предходната година – малко над 33 000 общо. За сметка на това спасителните дейности са нараснали, основно заради реакции при наводнения, бури и отстраняване на опасни предмети.

Джартов подчерта, че пожароопасния сезон през миналата година е продължил необичайно дълго – почти три месеца, от края на юни до края на септември, а причината за това са климатичните промени, засушаването и липсата на валежи.

По отношение на гасенето от въздуха, Джартов отбеляза, че пожарите стават все по-големи и по-сложни, което налага по-интензивно използване на авиационна техника. България разчита основно на хеликоптери на Военновъздушните сили, като тази тенденция ще продължи. Това е най-бързото краткосрочно решение, каза той и допълни, че европейската помощ с летателна техника изисква минимум 24 часа за реакция.

Според него хеликоптерите са по-ефективни от самолетите за гасене в българските условия, тъй като могат да извършват хвърляния на вода на всеки 5 до 15 минути, докато при самолетите интервалът понякога достига 40–50 минути заради отдалечените водоизточници.

BG-ALERT

По отношение на системата BG-ALERT главният комисар подчерта, че тя никога не е имала технически проблеми, а предизвикателството е в начина на използването ѝ. Данните показват, че през 2024 г. системата е била задействана три пъти, а през 2025 г. – вече 87 пъти, което според него е доказателство, че кметовете и областните управители започват да я припознават като ефективен инструмент.

"BG-ALERT е само един от каналите – той не е панацея, както и хеликоптерите и самолетите не са панацея за гасенето на пожари", каза Джартов и подчерта, че страната все още не е напълно готова като начин на мислене за редуващите се екстремни явления.