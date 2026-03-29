"Измамата" с нацистката часова зона в Испания

Много е писано за факта, че Испания се придържа към централноевропейското време (CET), вместо към средното време по Гринуич, същата зона като Обединеното кралство и Португалия. Широко разпространено е мнението, че това е резултат от жест от Франко към Хитлер. Въпреки че не е вярно, Испания все още е разкъсвана между историята и здравето.

Повече от осем десетилетия Испания страда от часовата разлика (jet lag) поради географското си положение. Въпреки че по дължина би трябвало да се управлява от Гринуичкия меридиан, страната поддържа централноевропейско време (CET), същото като това, използвано от страните, разположени много по-на изток.

Тази сингулярност се подхранва от години от една постоянна история: митът, че това несъответствие е намигване от режима на Франко към нацистка Германия. Реалността обаче, както често се случва, е много по-сложна и по-малко идеологическа, отколкото може би си мислите.

Пере Планесас, бивш астроном в Националната астрономическа обсерватория, обяснява пред Euronews, че едночасовото изместване на часовниците е станало през март 1940 г., когато правителството на Франсиско Франко нарежда часовниците да бъдат коригирани, за да се приведат в съответствие с други европейски страни.

Мярката е била представена като временна, но никога не е била отменена. Оттогава по-голямата част от страната живее с един час пред слънцето през зимата и до два през лятото, с изключение на Канарските острови. В западната част на полуострова, особено в Галисия, часовата разлика е по-очевидна: късни изгреви през зимата и залези, които продължават до късно през нощта през лятото.

Често повтаряното тълкуване, че това може да е било жест към нацисткото правителство, е измама

По време на Втората световна война изместването на часовниците е било широко разпространена практика в Европа. Още през 1938 г. в Испания републиканското правителство е приело подобни мерки за оптимизиране на използването на светлината. През 1940 г. Обединеното кралство, Франция, Белгия, Нидерландия и Португалия също са коригирали времето си.

Фактът, че испанското време съвпада с германското, подхранва мита за жест към Адолф Хитлер, но историческите данни не подкрепят това тълкуване.

"С въвеждането на допълнителен час през април 1940 г. германското законово време все още е било с един час пред тези страни, включително Испания", обяснява Планесас, който е прекарал много часове в изучаване (източник на испански) на часовите модели, преди да се пенсионира. "Често повтаряното тълкуване, че това може да е бил жест към нацисткото правителство, е измама", твърди той, като същевременно припомня, че заповедта от март 1940 г. е говорила за привеждане на националното време в съответствие с други европейски страни, които вече са преместили часовниците си седмици по-рано, докато Германия няма да го направи до април.

Трябва ли Испания да коригира времето си?

След войната някои страни се върнаха към средното време по Гринуич, като например Обединеното кралство, но други, включително Испания и Франция, избраха да запазят централноевропейското време. Една от причините, според Планесас, беше необходимостта от координиране на транспорта, комуникациите и икономическите дейности в континент, претърпяващ възстановяване. Споделянето на часовата зона улесни търговията и мобилността в ключов момент за Европа.

"Според мен това вече не е просто научен въпрос, а по-скоро конвенция или споразумение, прието от обществото, в което играят роля много фактори. Съществен от тях е обичаят", казва Планесас, който вярва, че много от споменатите по-горе аргументи все още са валидни.

Бившият астроном също така посочва, че управлявана от западноевропейското време (WET), Испания споделя часова зона с повече от половината страни от Стария континент и с повечето от основните си търговски партньори. От тази гледна точка, запазването на настоящото време е "функционално".

"Ще има силен социален натиск да адаптираме обичайните си дейности към същите часове на денонощието, не към часовите часове, както правим в момента", твърди Планесас. "Вероятно бихме се озовали в ситуация, подобна на сегашната, след като междувременно сме претърпели много неудобства, усложнения и дисфункции през годините на адаптация към новата часова зона".

Въздействието върху здравето: когато биологичният часовник протестира

Отвъд историческия и политически дебат, часовата зона има преки последици за здравето. Дарио Акуня, почетен професор по физиология в Университета на Гранада (UGR), обяснява, че човешките същества са биологично проектирани да бъдат активни през деня. Биологичният часовник, разположен в хипоталамуса, регулира ключови функции въз основа на количеството и вида светлина, получавана от ретината.

Дневната слънчева светлина, която е богата на сини дължини на вълните, блокира производството на мелатонин, докато вечер, когато синият компонент изчезва, тялото започва да се подготвя за почивка. Проблемът, посочва Акуня, е прекомерното излагане на светлина през вечерта през пролетта и лятото, което хронично блокира този процес.

"Трябва да адаптираме живота и ежедневната си дейност към географския район и следователно към количеството светлина, което получаваме, като винаги имаме предвид, че не бива да получаваме прекомерна светлина след 20:00 часа", казва професорът от UGR в изявление пред Euronews. "Това е вярно във всеки географски район, защото тогава блокираме началото на етапите на почивка, които задействат биологичния ни часовник. Трябва да адаптираме живота си, ежедневната си дейност към географския район."

От негова гледна точка, настоящото зимно разписание е това, което най-добре отговаря на слънчевата реалност на Испания. Поддържането му през цялата година би позволило по-балансирано излагане на светлина сутрин и следобед, предотвратявайки удължаването на светлината до късните часове на нощта. Тази адаптация, заедно с промените в социалните и работните навици, би могла да подобри проблемите със съня и други нарушения, свързани с циркадния ритъм.

"Испанците си лягат късно, защото имат светлина до късно, от пролетта и лятото нататък. Така че, ако се адаптираме малко към малко по-европейски график, можем значително да подобрим всички тези видове разстройства, които имаме сега", заключава Акуня.

Около осем десетилетия след като часовниците бяха преместени напред, Испания все още е разкъсвана между история, география и здраве. Митът за нацисткия произход избледнява, когато анализираме фактите, но ефектът от разликата в испанските часови зони все още е реален. В Испания стрелките на часовника не само показват времето: те отразяват политическите решения от миналото и повдигат много актуални дилеми за това как искаме да организираме живота си.