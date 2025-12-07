IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Александър Джартов: Бедствено положение е обявено за Ардино

Най-много бяха сигналите в Пловдив, Русе и Бургаска област

07.12.2025 | 09:36 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Обстановката в страната започва да се успокоява. Нощта премина спокойно при нас. Вследствие на метеорологичните условия през изминалото денонощие  реагирахме на 29 произшествия, основно свързани с паднали дървета. Най-много бяха сигналите в Пловдив, Русе и Бургаска област. Това заяви за Нова телевизия директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов.

По думите му е имало необходимост от превантивна евакуация на 10 семейства, които са били в близост до прелялата река Ропотамо.

"Но по-късно те се завърнаха по домовете си, след като водата постепенно започна да се оттегля. Към момента нямаме информация за хора, които да са в опасност там", подчерта той. „Непрекъснато сме в контакт с кметовете на общини и населени места, както и с колегите от полицията, за да сме в готовност във всеки един момент да реагираме там, където е необходимо", заяви Джартов.  "Бедствено положение е обявено за Ардино. Иначе системата BG-ALERT в събота беше задействана от кметовете на Бургас, Царево, както и Созопол. Към момента нямаме места, където да наблюдаваме с повишено внимания и където да има непосредствена опасност.”

Тагове:

Александър Джартов бедтвено положение Ардино Ропотамо Бургаско
