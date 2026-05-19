Възторг в Италия: На Ботуша се зарадваха на Дара и я обикнаха

В събота посред нощ останалите пред телевизорите към десет милиона италианци не можеха да повярват на очите и ушите си, че техният любимец и победител на фестивала в Сан Ремо - Сал да Винчи, не успя да грабне кристалния приз на №1 в песенния конкурс “Евровизия”. А жителите на Апенините бяха толкова уверени, че точно той ще спечели общоевропейската надпревара със сантименталното си парче с неаполитанско звучене, че чак правителството прати във Виена да го поздрави след вързаната в кърпа победа министъра на туризма Джанмарко Маци, пише кореспондентът на Труд“.

Но когато международното жури и телевизионният вот поставиха Сал на пето място, Италия помръкна и в първия момент пратените да отразяват несбъдналия се негов триумф десетки журналисти се възмутиха как може едно разюздано парче като “Бангаранга” на българката Дара да заеме първото място?

Като кореспондентката на римския вестник “Република” Силвия Фумарола се изуми в среднощния си репортаж как така българското момиче можело да се появи на виенската сцена в черни “траш шорти” и да продъни ушите на публиката с подлудяващ саунд?!

Да, ама на сутринта по всички радиа и телевизии, из всички сайтовете на вестниците и списанията между Алпите и Сицилия, трещеше клипът на “Бангаранга” и италианците, особено младите, си припяваха въодушевени песента. А оценките в медиите за парчето, за вплитането в текста и музиката му на български традиции и ритми, за самото изпълнение на Дара на финала, за сценичното є поведение, за хореографията на балета, дори за избрания от нея хашлашки тоалет бяха повече от възторжени, изумителни, суперлативи, рядко срещани из Апенините за чуждестранна рок и поп звезда.

Но интересното е, че в репортажите и статиите си за победата на нашето слънчево и заредено с божествена енергия момиче италианските средства за информация не поставиха ударението единствено върху качествата на “Бангаранга”. Те се удивиха преди всичко от интелекта на Дара, от творческия є път, от нейната невероятна способност да бъде пряма, откровена и убедителна в разсъжденията си дори по житейски и философски теми, особено популярни сред младите хора на Апенините. А след като я нахока за черните шорти, шапка є свали дори пратеничката във Виена на в. “Република” - Силвия Фумарола, която написа, че песента-победител на седемдесетото издание на конкурса “Евровизия” ще бъде хитът на следващото лято.

А за илюстрация на всичко казано до тук, по-нататък следва буквален превод на краткия апотеоз за виенския финал в най-тиражирания италиански вестник “Кориере дела сера”: Дара, победителката в Евровизия: “Бангаранга е да можеш да свалиш маската и да бъдеш себе си” Андреа Лафранки, пратеник във Виена

27-годишната българска певица спечели “Eurovision Song Contest”, рекордна гледаемост по Rai1.

“Добре дошли в революцията на “Бангаранга”!” Дара пристигна, без никой да я види. Всички се бяха съсредоточили върху скучните финландци, върху достойната за мем гръцка котка и пластичната австралийка. И вместо тях, победи тя. Свежа и забавна, българската поп звезда спечели 70-ото издание на “Евровизия”.

Значението на заглавието “Bangaranga” - “бунт” на ямайски език, 27-годишната певица обясни в социалните медии така: “Това е моментът, в който избирате любовта пред страха. Твоето висше Аз е това, което те обладава и се налага, по-силно от безпокойството, съмнението, срама и вътрешния ти хаос.”

И така, добави тя през нощта, “Благодаря на всички онези, които се вживяха в “бангаранга” и се почувстваха свързани с онази сила, която има име: Бог, вселената и езика на музиката. За мен музиката е любов и ни помага да направим реалността по-цветна и по-вкусна. И точно това ни кара да се чувстваме обединени.”

“Бангаранга” е песен с интернационални измерения, в нея командва градът, урбанистичното ежедневие, захваща те с лепкавата кука на въртележка, но това е хит, който веднага се забива в главата ти.

Тази победа, първата за България в 70-годишната история на конкурса за песен на “Евровизия”, има глобален облик, но съдържа и солидни корени в балканския фолклор - хореографията се заиграва с чувствеността на Дара и вмъква препратки към танците на българските кукери - мъже в народни носии, които изпълняват ритуални танци, за да прогонят злите духове.

Дара също желае искрено да изпрати послание към своето поколение: “Исках да дам нещо неочаквано на публиката. Маските на танцьорите например. Аз съм човек, който дори не излиза от вкъщи, ако не е поставил перфектно очната си линия. Искахме да отразим това търсене на съвършенство в нашето съвременно общество. Това е огромен проблем, пред който сме изправени. Само когато успеем да свалим тази маска на безразличието, на страха, можем най-накрая да бъдем истински и себе си: това е истинската бангаранга.”

Победителката е на 16 години, когато дебютира в българската версия на “X Factor”. Какво бихте казали днес на онова момиченце Дарина Николаева Йотова, което участваше в софийската селекция на таланти? “Ти знаеш какво правиш! Let’s go, да вървим напред!”. И то тръгна.”