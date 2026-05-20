Йордан Йовков ще "мъчи" зрелостниците на матурата по БЕЛ

Есето е на тема "Авторитетите днес"

20.05.2026 | 11:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Интерпретативно съчинение по темата "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес". Това се падна на задължителната матура по български език и литература днес.

Абитуриентите имат право да изберат по кой от двата текста да пишат. Изпитният вариант за матурата е генериран от 5 895 937 възможни комбинации.

За нормалното провеждане на изпита са ангажирани 13 800 квестори.

Абитуриентите са разпределени в 783 училища и 4 320 изпитни зали.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки е 100 точки.

