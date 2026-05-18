Руската икономика изчерпва резервите си за войната в Украйна

На 28 февруари 2025 г., по време на своята печално известна среща с Володимир Зеленски в Белия дом, Доналд Тръмп каза на украинския президент, че „вие нямате карти“ в тестето на войната срещу Русия. Оттогава Тръмп е преустановил напълно материалната помощ за Украйна и е отменил част от санкциите срещу Москва. Но, парадоксално, именно Русия изглежда да има все по-малко карти всеки ден. Тази седмица Москва понижи прогнозата си за растеж до 0,4% за тази година, което според МВФ и Световната банка означава рецесия, тъй като и двете институции смятат, че официалните руски данни надценяват растежа на БВП с поне шест десети. Дори при цена на петрола около 100 долара Русия не е в състояние да се впусне в растеж, до голяма степен поради огромните си разходи за отбрана, които официално достигат 6,3% от БВП, но в действителност биха могли да бъдат повече от двойно по-високи, пише El Mundo.

В продължение на седем десетилетия част от световната икономика се въртеше около евродоларите – долари, които са собственост на чужденци и се управляват от неамерикански финансови институции (наименованието „евродолар“ се дължи на факта, че традиционният път за управление на тези пари е бил Лондон). Но сега идва "афроюанът". Добре, сравнението е преувеличено, но по някакъв начин трябва да се нарече преоценката в юани на доларовия дълг, който африканските страни имат към Китай. Мозамбик обмисля да превърне в юани 1,4 милиарда долара китайски дълг при много благоприятни условия и по този начин да избегне евентуално спиране на плащанията. Етиопия обмисля да направи същото с 5,38 милиарда. Замбия приема някои китайски минни компании да плащат данъци в юани, вместо в долари или в местната валута, квача. А Кения вече е преизчислила в юани дълг от 5 милиарда долара.

Обединените арабски емирства не само напуснаха ОПЕК, нанасяйки по този начин удар на организацията и на съседката си Саудитска Арабия. Те също така тайно участваха в бомбардировките на Иран от Израел и САЩ, увеличиха значително покупките си на военно оборудване от първата от тези държави и дори приеха на своя територия военно присъствие на еврейската държава. Със САЩ те заздравиха икономическия си съюз, както разкрива фактът, че преговарят с правителството на Доналд Тръмп за суап линия – на практика кредит – от 20 милиарда долара, за да поддържат фиксиран обменен курс между валутата си, дирхама на Обединените арабски емирства (AED), и долара. Въпреки това, макар и засегната от войната, икономиката на ОАЕ не е изложена на риск от колапс, поради което някои смятат, че операцията има за цел единствено да засили още повече съюза между Вашингтон и Абу Даби. В замяна ОАЕ винаги могат да купуват повече дълг на САЩ и по този начин да забавят покачването на лихвените проценти в тази страна.

OpenAI, компанията, която създава, наред с други неща, и известния ChatGPT, вече не е най-високо оценената компания за изкуствен интелект.

Въпреки че струва колосалната сума от 852 милиарда долара (728 милиарда евро), OpenAI беше изпреварена тази седмица от Anthropic, която утрои стойността си за три месеца и вече е на 950 милиарда долара. Основана и ръководена от Дарио Амодей, човек, толкова странен, че напусна OpenAI, защото му се струваше, че етичните критерии на тази компания при работата с нещо толкова деликатно като ИИ са недостатъчни (някой от Силициевата долина да постави етиката пред бизнеса е, честно казано, много старомодно), Anthropic се е изправила срещу Пентагона, защото не иска нейната ИИ да се използва за убиване (още една ексцентричност), а нейният чатбот, Claude, е един от най-стриктните при работа с потребители със суицидни наклонности (виж графиката). Сред най-лошите е Grok, на Илон Мъск. Кой би могъл да си го представи.

Извън контекста на Монти Пайтън – или на Берланга – политически лидер, който казва на избирателите:

"Ако продължавате да купувате злато и сребро, ще доведете икономиката до фалит", е, най-малко, симптом, че се нуждаете от медицинска помощ.

Това е възможно само в някоя страна, която свързваме с богатство, лукс и неплащане на данъци. Но не, съобщението беше отправено тази седмица от индийския премиер Нарендра Моди. За да възпрепятства покупката на злато и сребро – внос и много популярни в страната, както и в голяма част от Азия – правителството на Моди удвои митата върху тях. Други предложени мерки за икономии са по-нормални и включват да не се ходи на почивка далеч, да се ползва обществен транспорт вместо кола и да се харчи по-малко за гориво. Причината е войната срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток, което заплашва да разруши икономиката на Индия, вторият по големина вносител на петрол в света след Китай.

В войната на XXI век хиперзвуковите ракети са важни. Но също така – понякога дори повече – оръжията, които изглеждат като излезли от „всичко за един евро“. И тези оръжия имат име: дронове FPV (First Person View, от английски), които струват около 425 евро, плюс още 50 за система за изкуствен интелект (AI), която ги направлява, с помощта на войник, който управлява летателния апарат чрез оптичен кабел. Тази толкова проста система е причина за до 80% от смъртните случаи на руски войници в Украйна, според седмичника The Economist. Заплахата е толкова голяма, че няколко държави разработват срещу тях лазери, които са толкова или дори по-евтини. Всеки изстрел на израелския лазер Iron Beam струва само между два и четири евро, а осем в случая на британския DragonFire. Засега обаче лазерите не са толкова лесни за употреба, колкото дроновете, които могат да се превърнат в много сериозен проблем в ръцете на престъпни или терористични организации.