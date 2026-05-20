Въпросът сега е: Готви ли се Румен Радев за местния вот?

С предложените ограничения върху правата на опозицията, "Прогресивна България" им позволява да се обединят срещу тях, защото всички са засегнати. Сега е трудно дори "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да са заедно, но от ПБ засегнаха всички. За тях няма да е добре те да се обединят с ГЕРБ, както и с "Възраждане" и ДПС. Това каза пред bTV политологът Първан Симеонов. И посочи, че винаги е проблем, когато когато обединяваш опозицията срещу себе си.

Бойко Борисов през 2020 година имаше синя и червена опозиция. Но тогава стана възможно те да са заедно на протестите. И излезе ли ти име, е трудно да го обърнеш. Тази опозиция е силна в социалните мрежи. И комфортът на ПБ с това мнозинство е толкова голям, че е чудно защо им трябва подобен ход, запита Симеонов.

Изглежда като грешка опитът на "Прогресивна България" да ограничат правата на опозицията. Сега ги гледат под лупа. И подозрението е, че ще ги гледат като предния центрист - ГЕРБ. Аз разбирам мотивите, те сигурно могат да ги обяснят. Но още не са обиграни, а опозицията е. Това ще обедини ПП, ДБ и ГЕРБ и няма да е добре за ПБ. В ситуация, в която всички дебнат, е да сбъркаш оптиката и да се успокоиш. Затова си отиде предишното управление, посочи той.

ПБ дава общ фронт на опозицията за критики, защото всички са засегнати

"И при Иван Костов, и при Бойко Борисов - при такъв тип мандат с голямо мнозинство, има потенциал за критика за авторитаризъм. Това не играе в полза на ПБ", съгласи се социологът Димитър Ганев.

Вероятно аргументите за по-кратки дуплики и съкращаване на сроковете при разглеждане на законопроекти от комисия в пленарна зала са свързани с по-оперативната работа на НС. Но не мисля, че ще се постигне ефект с ограничаване на възможността за създаване на временна комисия. Освен това като ограничиш времето в НС, ще го увеличиш в социалните мрежи и медиите и ще постигнеш обратен ефект, смята той.

Симеонов добави, че традиционно парламентът е сред органите с най-ниско доверие. Там са представени и нашите, и другите. Било трудно да му имаш доверие. Вероятно затова мотивът зад тези идеи е, че опозицията може да го ползва за политическа реклама чрез временни комисии срещу определен човек, например. Но подобни действия винаги имат контраефект, посочи политологът.

Скоро идват президентските избори, след това кметските. Готви ли се Румен Радев за местния вот, това е въпрос, запита Симеонов. А Ганев добави, че когато си нов и с такава подкрепа, имаш силно тефлоново покритие. По-малките скандали се разминавали. Но дори тефлонът си имал срок на годност. И точно местните избори щели да покажат дали "Прогресивна България" е устойчива партия. НДСВ не успели да спечелят кметските избори и след 8 години власт, изпаднали. ГЕРБ обаче започнали възхода си именно от местните избори. Според Ганев Николай Копринков изглежда като човека, който може да изгради структурите на ПБ преди местния вот.

Местните избори са много по-важни от президентските

За тези за държавен глава Илияна Йотова има много силна инерция. Но за местната власт според мен ще опитат да приобщават част от настоящата. Даде пример как в Стара Загора Живко Тодоров бил в добри отношения както с ГЕРБ, така и с "Прогресивна България". И затова бил единственият от ГЕРБ, понесъл отговорност за изборната загуба. А и нито той, нито Димитър Николов, кмет на Бургас, били водачи на избори.

Още от сега трябва да се мисли за местния вот. С добър кандидат президентските се печелят за 2 месеца. Но местните са друг тип, каза Ганев. И обясни, че тъй като бюджетите на общините зависят от централната власт, можело някои от кметовете да "позеленеят".