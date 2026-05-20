Кутев за промените в правилника на НС: Не искаме да ограничаваме опозицията

Всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламента, да издигнем ролята на парламента в нашето общество и доверието в него, защото това е необходимо.

Това заяви в парламента депутатът от ПГ на "Прогресивна България" Антон Кутев във връзка с промените, които ПБ предлага в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) и последвалите критики от страна на част от опозицията.

По никакъв начин не искаме да ограничаваме опозицията. Чувах тук глупости как законодателната инициатива им се била ограничавала. Нищо подобно. Законодателната инициатива им се дава от конституцията. Те имат права да правят колкото си искат законодателни инициативи. Всичко, което променяме, е с една-единствена цел – да има бързо законодателство", обясни Кутев. Той изрази съгласие, че законодателството трябва да е и качествено, "но трябва и да е бързо", като изтъкна с колко много неприети закона е завършило предишното Народно събрание.

Депутатът посочи, че целта на цялата тази работа е да постигнат ситуация, в която да могат да разглеждат законопроектите, които всички внасят, за да може накрая да има резултат.

"Какво се случва с един законопроект, който е внесен в Народното събрание, минал е срокът и той не е разгледан? Този законопроект отпада и ако искате да се разглежда, той не отива автоматично в следващото Народно събрание, някой друг трябва да го внесе отново", поясни Кутев.

Той добави, че целта на "Прогресивна България" е парламентът да не се занимава с кухи неща, "да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл, да не изпадаме в дребнотемие, да се съсредоточим върху това как се правят законопроектите и те да се правят и да минават наистина бързо и смислено".

"Всичко, което правим, го правим с единствената цел да можем да направим законодателния орган законодателен. Не да се говори в него, не да се правят смешки", допълни още Кутев.

Според него затягайки малко законодателната инициатива и реда в парламента, ще върнат неговия рейтинг, тъй като предходното Народно събрание имаше рейтинг едва 7%.

На въпроса на БГНЕС смята ли, че опозицията губи парламентарно време, Кутев отговори така: "Не, напротив. Не казвам, че губи парламентарно време. Казвам, че парламентарното време трябва да се използва конкретно за законодателство, защото това очакват от нас хората. Пак ви призовавам, погледнете колко са останали неприети законопроекти в края на миналото Народно събрание."