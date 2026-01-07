Жителите на столичния "Люлин" са без парно и топла вода заради авария

Жителите на столичните микрорайони "Люлин" 3, 4, 5 и 6 останаха без топлоподаване снощи. Това показва справка на официалния сайт на "Топлофикация София".

Като причина за спирането на парното е посочена авария, без да се уточнява нейният характер.

По информация на дружеството се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 8 януари около 5:00 часа сутринта.

До момента от "Топлофикация София" не са предоставили допълнителни подробности за причините за прекъсването и дали са възможни промени в обявения срок за възстановяване на услугата.