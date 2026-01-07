Разплащаме се с евро, но как да следим цените и рестото?

Седми ден еврото е официалната валута в България. По думите на председателя на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски най-честите нарушения са при превалутирането и смяната на една валута с друга.

“Закръглянията винаги са нагоре", добави Майорски в предаването “България сутрин”.

Председателят на Асоциацията за защита на потребителите не обвинява само търговците. “Още в самото начало, когато трябваше търговците да се снабдят с евро, това не им беше предоставено по начина, по който трябваше. Имаше пакети, които можеше да закупуваме като търговци или физически лица, след което трябваше да попълваме декларации, нямаше достатъчна наличност”.

Майорски добави, че едно от най-често срещаните нарушения в момента е, че търговците са принудени да работят и с двете валути. “Идеята беше да приемат в левове и да връщат в евро, но поради неналичност на евро, са принудени да извършват нарушения и да връщат в левове", обясни специалистът.

Според него държавата не се справя достатъчно добре с прехода, но подчерта, че все пак се работи е правилната посока.

“Големите магазини и вериги са доста по-голям ресурс и успяват да се подготвят по-навременно. На млаките магазини им е много трудно - софтуерите не изчисляват правилно. Този процес ще бъде труден и дълъг. Голяма част от проблемите ще се изчезнат, когато спрем да оперираме с българския лев", прогнозира председателят на АЗП пред Bulgaria ON AIR.

Как да си направим проверка?

"Още в самото начало, когато бяха преработени софтуерите, на касовата бележка излиза само евровата равностойност, не колко е рестото в лева или евро. Можете да проверите дали чисто това, което сте заплатили, съответства и е обърнато по курса. Касовата бележка не ви дава възможност да водите задълбочена проверка. Калкулаторът в ръката ви е най-доброто средство да направите проверка", посъветва Майорски.

Специалистът коментира и дали се покачват цените. Според Майорски тук не трябва да говорим за поскъпване на продукти от първа необходимост, а за услуги, които са вдигнати с 50% от началото на година.

“Написах жалба към КЗП. Психологически, виждайки една стока на половин цена, на нас ни се струва много евтина. Необходимо е време", смята Майорски и допълни, че е добре да има по-дълъг срок, в който да бъдат етикирани и показвани и двете валути.

